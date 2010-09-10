Ковер

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Ковер

Сообщение Meran » Сегодня, 10:03

Хочу купить красивый ковер в нашу гостиную. Нужен только натуральный ковер, не люблю искусственные. Подскажите где можно такой купить? Рассчитываю на сумму в 300000 тыс. руб.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Ковер

Сообщение BlackFury » Сегодня, 15:22

Кстати говоря, хороший ковер также очень классный и для подарка, я помню подарил бабушке, она была очень рада.
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