Ковер
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Ковер
Хочу купить красивый ковер в нашу гостиную. Нужен только натуральный ковер, не люблю искусственные. Подскажите где можно такой купить? Рассчитываю на сумму в 300000 тыс. руб.
Re: Ковер
Кстати говоря, хороший ковер также очень классный и для подарка, я помню подарил бабушке, она была очень рада.
Re: Ковер
Не могу сказать что я прям фанат ковров, но и не противник их присутствия в интерьере. Тем более красиво подобранный, качественный коврик только придаст особого уюта и красоты. Не нужно укрывать весь пол им, как было в тамошние времена, достаточно небольшого круглого коврика посреди гостиной или же возле дивана. Мне нравятся настоящие, качественные ковры, например себе в гостиную я бы хотела круглый ковер, такой как в этом интернет магазине, Unique Red бамбуковый шелк https://www.star-carpet.ru . Но для начала нужно сделать в гостиной ремонт, обновить мебель и все это дополнить отличным ковром да и стоимость ковров здесь довольно низкая.
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