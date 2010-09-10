Ковер

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Ковер

Сообщение Meran » Сегодня, 10:03

Хочу купить красивый ковер в нашу гостиную. Нужен только натуральный ковер, не люблю искусственные. Подскажите где можно такой купить? Рассчитываю на сумму в 300000 тыс. руб.
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Ковер

Сообщение BlackFury » Сегодня, 15:22

Кстати говоря, хороший ковер также очень классный и для подарка, я помню подарил бабушке, она была очень рада.
Вернуться к началу
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Ковер

Сообщение Noone » Сегодня, 19:18

Не могу сказать что я прям фанат ковров, но и не противник их присутствия в интерьере. Тем более красиво подобранный, качественный коврик только придаст особого уюта и красоты. Не нужно укрывать весь пол им, как было в тамошние времена, достаточно небольшого круглого коврика посреди гостиной или же возле дивана. Мне нравятся настоящие, качественные ковры, например себе в гостиную я бы хотела круглый ковер, такой как в этом интернет магазине, Unique Red бамбуковый шелк https://www.star-carpet.ru . Но для начала нужно сделать в гостиной ремонт, обновить мебель и все это дополнить отличным ковром да и стоимость ковров здесь довольно низкая.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей