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Meran Гость RZN.info Сообщения: 94 Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41 Ковер Цитата Сообщение Meran » Сегодня, 10:03 Хочу купить красивый ковер в нашу гостиную. Нужен только натуральный ковер, не люблю искусственные. Подскажите где можно такой купить? Рассчитываю на сумму в 300000 тыс. руб. Вернуться к началу

Noone Гость RZN.info Сообщения: 97 Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22 Re: Ковер Цитата Сообщение Noone » Сегодня, 19:18 Не могу сказать что я прям фанат ковров, но и не противник их присутствия в интерьере. Тем более красиво подобранный, качественный коврик только придаст особого уюта и красоты. Не нужно укрывать весь пол им, как было в тамошние времена, достаточно небольшого круглого коврика посреди гостиной или же возле дивана. Мне нравятся настоящие, качественные ковры, например себе в гостиную я бы хотела круглый ковер, такой как в этом интернет магазине, Unique Red бамбуковый шелк https://www.star-carpet.ru . Но для начала нужно сделать в гостиной ремонт, обновить мебель и все это дополнить отличным ковром да и стоимость ковров здесь довольно низкая. Вернуться к началу

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