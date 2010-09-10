Ковер
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Ковер
Хочу купить красивый ковер в нашу гостиную. Нужен только натуральный ковер, не люблю искусственные. Подскажите где можно такой купить? Рассчитываю на сумму в 300000 тыс. руб.
Re: Ковер
Кстати говоря, хороший ковер также очень классный и для подарка, я помню подарил бабушке, она была очень рада.
Re: Ковер
Если нужен действительно качественный ковер, то лучше, чем в интернет - магазине novosibirsk.avalon-carpet.ru/ , там и ассортимент очень большой, а так же расцветки разные, можно подобрать ковер для любого интерьера дома или квартиры. Варианты ковров очень интересные, так что и вам обязательно понравиться их ассортимент, подбере для гостиной хороший ковер
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