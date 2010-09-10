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Meran Гость RZN.info Сообщения: 217 Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41 Ковер Цитата Сообщение Meran » 14 авг 2019, 10:03 Хочу купить красивый ковер в нашу гостиную. Нужен только натуральный ковер, не люблю искусственные. Подскажите где можно такой купить? Рассчитываю на сумму в 300000 тыс. руб. Вернуться к началу

Alisik Гость RZN.info Сообщения: 16 Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38 Re: Ковер Цитата Сообщение Alisik » Сегодня, 21:06 Если нужен действительно качественный ковер, то лучше, чем в интернет - магазине novosibirsk.avalon-carpet.ru/ , там и ассортимент очень большой, а так же расцветки разные, можно подобрать ковер для любого интерьера дома или квартиры. Варианты ковров очень интересные, так что и вам обязательно понравиться их ассортимент, подбере для гостиной хороший ковер Вернуться к началу

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