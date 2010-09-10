Теплый пол

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Теплый пол

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 10:04

Сейчас заканчиваем строительство дома и никак не можем решить нужно ли будет сразу делать теплые полы или можно обойтись без этого - что вы думаете на этот счет?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость