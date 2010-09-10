Теплый пол
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Теплый пол
Сейчас заканчиваем строительство дома и никак не можем решить нужно ли будет сразу делать теплые полы или можно обойтись без этого - что вы думаете на этот счет?
Re: Теплый пол
Сочувствую вам, никогда еще не сталкивался с такой проблемой, поэтому даже не знаю что вам посоветовать.
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