Теплый пол

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Теплый пол

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 10:04

Сейчас заканчиваем строительство дома и никак не можем решить нужно ли будет сразу делать теплые полы или можно обойтись без этого - что вы думаете на этот счет?
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Теплый пол

Сообщение Sumail » Сегодня, 15:22

Сочувствую вам, никогда еще не сталкивался с такой проблемой, поэтому даже не знаю что вам посоветовать.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Теплый пол

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 18:38

Пол в частном доме лучше все равно подогревать, особенно если там нет цокольного этажа. Причем сейчас ведь не обязательно городить в этом плане что-то особо сложное - можно просто заказать на этом сайте: https://valterra.ru/catalog/oborudovani ... ykh-polov/ современный и практичный пленочный или даже кабельный теплый пол да и все.
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