Сообщение BlackFury » Сегодня, 10:06

Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается сдачей в аренду серверов 1с. Но к сожалению в долгих поисках в интернете мне так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, очень надеюсь на вашу всестороннюю помощь