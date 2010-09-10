Аренда сервера
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Аренда сервера
Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается сдачей в аренду серверов 1с. Но к сожалению в долгих поисках в интернете мне так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, очень надеюсь на вашу всестороннюю помощь
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