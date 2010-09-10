Аренда сервера

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Аренда сервера

Сообщение BlackFury » Сегодня, 10:06

Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается сдачей в аренду серверов 1с. Но к сожалению в долгих поисках в интернете мне так и не удалось найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, очень надеюсь на вашу всестороннюю помощь
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Аренда сервера

Сообщение Noone » Сегодня, 15:17

На мой взгляд вам нужно хорошо поискать в интернете, потому что в наше время там можно купить все что угодно, даже наркотики если поискать, а про то что вам нужно я уже вообще молчу.
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