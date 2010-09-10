Монтаж теплого пола.
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Монтаж теплого пола.
Хочу у себя дома сделать теплый пол и сейчас ищу куда смог в Питере обратиться чтобы мне его сделали,вы мне могли бы посоветовать куда я могу обратиться чтобы качественно сделали ?
Re: Монтаж теплого пола.
Сочувствую вам, никогда еще не сталкивался с такой проблемой, поэтому даже не знаю что вам посоветовать.
Re: Монтаж теплого пола.
Доброго времени суток, ну это очень отвественная работа монтаж систем отопелния так как можно замерзнуть зимой без монтажа систем отопления, советую вот вам обратится в фирму https://spb-montage.ru Она кстати производит те самые работы по монтажу систем отопления, рекомендую вам
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