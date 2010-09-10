Монтаж теплого пола.

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Монтаж теплого пола.

Сообщение BlackFury » Сегодня, 10:28

Хочу у себя дома сделать теплый пол и сейчас ищу куда смог в Питере обратиться чтобы мне его сделали,вы мне могли бы посоветовать куда я могу обратиться чтобы качественно сделали ?
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Монтаж теплого пола.

Сообщение Noone » Сегодня, 15:03

Сочувствую вам, никогда еще не сталкивался с такой проблемой, поэтому даже не знаю что вам посоветовать.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Монтаж теплого пола.

Сообщение Meran » 19 минут назад

Доброго времени суток, ну это очень отвественная работа монтаж систем отопелния так как можно замерзнуть зимой без монтажа систем отопления, советую вот вам обратится в фирму https://spb-montage.ru Она кстати производит те самые работы по монтажу систем отопления, рекомендую вам
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