Лечение простатита
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Лечение простатита
Всем доброго времени суток! У меня возникло подозрение на то что у меня появился простатит, и если не дай бог это окажется правдой, то какие методы лечение вы знаете, будет очень интересно почитать ваши ответы, заранее спасибо.
Re: Лечение простатита
Да, проблема действительно очень важная и что самое интересно очень распространенная, так что я советовал бы вам обратиться к врачу, только они смогу вам помочь.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Лечение простатита
Здравствуйте. У моего мужа было подозрение на простатит, мы тогда с ним жутко испугались и стали шерстить интернет, и наткнулись на вот этот http://prostatit.ru.net ресурс. На данном ресурсе мы нашли статью, в которой подробно описано как лечится хроническая стадия простатита, ну в конечном итоге после обследования и простатита у мужа не оказалось, мы аж обрадовались безумно.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей