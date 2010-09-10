Лечение простатита

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Лечение простатита

Сообщение Sumail » Сегодня, 10:29

Всем доброго времени суток! У меня возникло подозрение на то что у меня появился простатит, и если не дай бог это окажется правдой, то какие методы лечение вы знаете, будет очень интересно почитать ваши ответы, заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Лечение простатита

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:09

Да, проблема действительно очень важная и что самое интересно очень распространенная, так что я советовал бы вам обратиться к врачу, только они смогу вам помочь.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Лечение простатита

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 18:39

Здравствуйте. У моего мужа было подозрение на простатит, мы тогда с ним жутко испугались и стали шерстить интернет, и наткнулись на вот этот http://prostatit.ru.net ресурс. На данном ресурсе мы нашли статью, в которой подробно описано как лечится хроническая стадия простатита, ну в конечном итоге после обследования и простатита у мужа не оказалось, мы аж обрадовались безумно.
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