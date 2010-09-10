Какой выбрать радиатор отопления для частного дома?

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Какой выбрать радиатор отопления для частного дома?

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 10:31

Всем привет, у меня к вам вопрос рабочего характера, какой выбрать радиатор отопления для частного дома? Не могу определиться что лучше.. Биметаллические радиаторы али алюминиевые ? Думаю вы мне поможете в этом вопросе. заранее спасибо.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Какой выбрать радиатор отопления для частного дома?

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 15:19

Ой бро, сорян конечно, ну наверное в этом вопросе я вряд-ли тебе чем-то смогу помочь, так как сам в этом очень плохо разбираюсь, ну если что отпишу.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Какой выбрать радиатор отопления для частного дома?

Сообщение Sumail » 33 минуты назад

Кто бы что не говорил, но самые лучшие радиаторы отопления - это чугунные. Их мало кто ставит, все домовладельцы бегут за красотой, и выбирают либо алюминиевые либо же биметаллические радиаторы. Поэтому если выбирать только из этих двух видов, то лучше уже алюминиевые. Я могу предложить выбор радиаторов отопления https://santhit.ru/radiatori_otoplenia/
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