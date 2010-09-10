Какой выбрать радиатор отопления для частного дома?
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Какой выбрать радиатор отопления для частного дома?
Всем привет, у меня к вам вопрос рабочего характера, какой выбрать радиатор отопления для частного дома? Не могу определиться что лучше.. Биметаллические радиаторы али алюминиевые ? Думаю вы мне поможете в этом вопросе. заранее спасибо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Какой выбрать радиатор отопления для частного дома?
Ой бро, сорян конечно, ну наверное в этом вопросе я вряд-ли тебе чем-то смогу помочь, так как сам в этом очень плохо разбираюсь, ну если что отпишу.
Re: Какой выбрать радиатор отопления для частного дома?
Кто бы что не говорил, но самые лучшие радиаторы отопления - это чугунные. Их мало кто ставит, все домовладельцы бегут за красотой, и выбирают либо алюминиевые либо же биметаллические радиаторы. Поэтому если выбирать только из этих двух видов, то лучше уже алюминиевые. Я могу предложить выбор радиаторов отопления https://santhit.ru/radiatori_otoplenia/
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