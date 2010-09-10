Сообщение Dendi1 » Сегодня, 10:31

Всем привет, у меня к вам вопрос рабочего характера, какой выбрать радиатор отопления для частного дома? Не могу определиться что лучше.. Биметаллические радиаторы али алюминиевые ? Думаю вы мне поможете в этом вопросе. заранее спасибо.