Посоветуйте нож

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Посоветуйте нож

Сообщение Meran » Сегодня, 10:32

Давайте делиться опытом в покупке ножей, очень нужен набор, но все время сталкиваюсь с проблемой пластиковых ручек отвратительного качества, хочу чтобы ручки были стальные или что-то на подобии этого, ну только не пластмасовые, посоветуйте пожалуйста.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Посоветуйте нож

Сообщение BlackFury » Сегодня, 14:40

Да, сейчас действительно качественные ножи довольно сложно найти, единственный совет который я могу дать, так это то, что в Японии очень классные ножи делают, так что вам нужно брать только от этого производителя
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Посоветуйте нож

Сообщение Noone » 30 минут назад

Японские ножи действительно очень хорошего качества. у меня уже несколько ножей samura заказывала тут https://samura-shop.ru у них бесплатная доставка от 4000 по моему,ну у меня вышло больше поэтому была бесплатная.Ножи просто обалденные,готовить с ними одно удовольствие,даже муж берется хотя редко можно встретить его за готовкой еды
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