Посоветуйте нож
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Посоветуйте нож
Давайте делиться опытом в покупке ножей, очень нужен набор, но все время сталкиваюсь с проблемой пластиковых ручек отвратительного качества, хочу чтобы ручки были стальные или что-то на подобии этого, ну только не пластмасовые, посоветуйте пожалуйста.
Re: Посоветуйте нож
Да, сейчас действительно качественные ножи довольно сложно найти, единственный совет который я могу дать, так это то, что в Японии очень классные ножи делают, так что вам нужно брать только от этого производителя
Re: Посоветуйте нож
Японские ножи действительно очень хорошего качества. у меня уже несколько ножей samura заказывала тут https://samura-shop.ru у них бесплатная доставка от 4000 по моему,ну у меня вышло больше поэтому была бесплатная.Ножи просто обалденные,готовить с ними одно удовольствие,даже муж берется хотя редко можно встретить его за готовкой еды
Re: Посоветуйте нож
Meran писал(а):Давайте делиться опытом в покупке ножей, очень нужен набор, но все время сталкиваюсь с проблемой пластиковых ручек отвратительного качества, хочу чтобы ручки были стальные или что-то на подобии этого, ну только не пластмасовые, посоветуйте пожалуйста.
Уже давно всемирно признанный факт, что самые лучшие по качеству, долговечности и эргономичности признаны японские ножи. Задумайтесь, только японские производители дают пожизненную гарантию на свой товар от заводского брака, это говорит о многом. Однако далеко не все магазины предлагают оригинальный товар. Я бы вам посоветовала воспользоваться услугами интернет магазина "Tojiro", это эксклюзивный представителем марки профессиональных японских кухонных ножей в Москве, что гарантирует высокое качество товара. Заказывала себе вот такой https://www.tojiro.ru/catalog/kukhonnye ... ku_tj_120/ кухонный нож Сантоку, очень довольна, идеальный вариант для мяса, рыбы, овощей, с ним готовить - одно сплошное удовольствие.
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