Посоветуйте нож

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Посоветуйте нож

Сообщение Meran » 15 авг 2019, 10:32

Давайте делиться опытом в покупке ножей, очень нужен набор, но все время сталкиваюсь с проблемой пластиковых ручек отвратительного качества, хочу чтобы ручки были стальные или что-то на подобии этого, ну только не пластмасовые, посоветуйте пожалуйста.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Посоветуйте нож

Сообщение BlackFury » 15 авг 2019, 14:40

Да, сейчас действительно качественные ножи довольно сложно найти, единственный совет который я могу дать, так это то, что в Японии очень классные ножи делают, так что вам нужно брать только от этого производителя
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Посоветуйте нож

Сообщение Noone » 15 авг 2019, 18:08

Японские ножи действительно очень хорошего качества. у меня уже несколько ножей samura заказывала тут https://samura-shop.ru у них бесплатная доставка от 4000 по моему,ну у меня вышло больше поэтому была бесплатная.Ножи просто обалденные,готовить с ними одно удовольствие,даже муж берется хотя редко можно встретить его за готовкой еды
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Посоветуйте нож

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 05:30

Meran писал(а):Давайте делиться опытом в покупке ножей, очень нужен набор, но все время сталкиваюсь с проблемой пластиковых ручек отвратительного качества, хочу чтобы ручки были стальные или что-то на подобии этого, ну только не пластмасовые, посоветуйте пожалуйста.


Уже давно всемирно признанный факт, что самые лучшие по качеству, долговечности и эргономичности признаны японские ножи. Задумайтесь, только японские производители дают пожизненную гарантию на свой товар от заводского брака, это говорит о многом. Однако далеко не все магазины предлагают оригинальный товар. Я бы вам посоветовала воспользоваться услугами интернет магазина "Tojiro", это эксклюзивный представителем марки профессиональных японских кухонных ножей в Москве, что гарантирует высокое качество товара. Заказывала себе вот такой https://www.tojiro.ru/catalog/kukhonnye ... ku_tj_120/ кухонный нож Сантоку, очень довольна, идеальный вариант для мяса, рыбы, овощей, с ним готовить - одно сплошное удовольствие.
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