Мебель для спальни

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Мебель для спальни

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 10:33

Всем привет. Я хочу купить мебель для спальни, но пройдясь по нашим магазинам ничего интересного не нашла. Подскажите где в Москве можно посмотреть недорогие и хорошего качества спальни и где вы их себе покупали?
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Мебель для спальни

Сообщение Sumail » Сегодня, 14:44

Вы сейчас серьезно, сейчас же очень много компаний, которые этим занимаются, если вы искали то явно очень плохо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Мебель для спальни

Сообщение Dendi1 » 23 минуты назад

Когда после переезда пришлось покупать новую мебель то обращались к этой компании https://voronezh.pinskdrev.ru - мягкая мебель для гостиной подошло как раз вовремя и время долго не терял и получил результат который хотел.Cоветую обратить внимание на них
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