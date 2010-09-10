Сообщение oleg2002209 » 15 авг 2019, 10:33

Всем привет. Я хочу купить мебель для спальни, но пройдясь по нашим магазинам ничего интересного не нашла. Подскажите где в Москве можно посмотреть недорогие и хорошего качества спальни и где вы их себе покупали?