Сообщение BlackFury » Сегодня, 10:33

Горячее цинкование заключается в погружении стальных структур, после надлежащей предварительной обработки, в ванну с расплавленным цинком при температуре приблизительно 450°С. Это достаточно простая процедура, в результате которой мы получаем экономным и апробированным способом защитное покрытие из цинка, имеющее заданную толщину, легко поддающуюся проверке