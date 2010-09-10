Цинкование металла

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Цинкование металла

Сообщение BlackFury » Сегодня, 10:33

Горячее цинкование заключается в погружении стальных структур, после надлежащей предварительной обработки, в ванну с расплавленным цинком при температуре приблизительно 450°С. Это достаточно простая процедура, в результате которой мы получаем экономным и апробированным способом защитное покрытие из цинка, имеющее заданную толщину, легко поддающуюся проверке
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