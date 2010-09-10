Цинкование металла
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Цинкование металла
Горячее цинкование заключается в погружении стальных структур, после надлежащей предварительной обработки, в ванну с расплавленным цинком при температуре приблизительно 450°С. Это достаточно простая процедура, в результате которой мы получаем экономным и апробированным способом защитное покрытие из цинка, имеющее заданную толщину, легко поддающуюся проверке
Re: Цинкование металла
На мой взгляд вам нужно хорошо поискать в интернете, потому что в наше время там можно купить все что угодно, даже наркотики если поискать, а про то что вам нужно я уже вообще молчу.
Re: Цинкование металла
Хочу посоветовать отличный сайт, где производят горячее цинкование металлоизделий, который находится по адресу http://sabur-spb.ru и получите кроме хорошего качества и в комплекте с хорошим настроением - удачи вам во всем Выбор за Вами!
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