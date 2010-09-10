Энергоснабжение?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Энергоснабжение?

Сообщение Sumail » Сегодня, 10:34

Доброго времени суток, я хочу вот уже скоро подключить электроэнергию нам на предприятие, я являюсь менеджером этого самого предприятия, и не должен так сказать упасть у лазах своих начальников, ищу помощи в подключении электроэнергии, подскажите заранее спасибо!
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