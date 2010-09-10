Энергоснабжение?
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Энергоснабжение?
Доброго времени суток, я хочу вот уже скоро подключить электроэнергию нам на предприятие, я являюсь менеджером этого самого предприятия, и не должен так сказать упасть у лазах своих начальников, ищу помощи в подключении электроэнергии, подскажите заранее спасибо!
Re: Энергоснабжение?
Никогда честно говоря с этим не сталкивался, единственное что могу добавить, так это то, что вам действительно нужно подобрать максимально профессиональную компанию, которая этим занимается, удачи вас, уверен у вас все получится.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Энергоснабжение?
На месте эксплуатирующей организации, чья воздушка, после того что сделаете штрафанут по полной программе за самодеятельность, начиная от несоответствия нормам столба и заканчивая незаконным присоединением к сети. Вам проще обратиться в компанию http://www.electronmash.ru , они смогут и подключить и выбить все разрешения
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