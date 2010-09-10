Энергоснабжение?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Энергоснабжение?

Сообщение Sumail » Сегодня, 10:34

Доброго времени суток, я хочу вот уже скоро подключить электроэнергию нам на предприятие, я являюсь менеджером этого самого предприятия, и не должен так сказать упасть у лазах своих начальников, ищу помощи в подключении электроэнергии, подскажите заранее спасибо!
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Энергоснабжение?

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:16

Никогда честно говоря с этим не сталкивался, единственное что могу добавить, так это то, что вам действительно нужно подобрать максимально профессиональную компанию, которая этим занимается, удачи вас, уверен у вас все получится.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Энергоснабжение?

Сообщение oleg2002209 » 10 минут назад

На месте эксплуатирующей организации, чья воздушка, после того что сделаете штрафанут по полной программе за самодеятельность, начиная от несоответствия нормам столба и заканчивая незаконным присоединением к сети. Вам проще обратиться в компанию http://www.electronmash.ru , они смогут и подключить и выбить все разрешения
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