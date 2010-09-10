Чехлы на Опель
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Чехлы на Опель
Мне нужны чехлы на мой опель, подскажите, где можно посмотреть в ассортименте?
Re: Чехлы на Опель
karina_bogdanova писал(а):Мне нужны чехлы на мой опель, подскажите, где можно посмотреть в ассортименте?
На Маркет ріа посмотрите. У них мы нашли классные авточехлы на свой автомобиль. Менеджерам спасибо, за помощь в выборе и оформлении заказа. Доставка товара пришла в краткие сроки. Чехлы хорошего качества и сели на сиденья отлично.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей