Чехлы на Опель

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Чехлы на Опель

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 23:05

Мне нужны чехлы на мой опель, подскажите, где можно посмотреть в ассортименте?
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HARITINA
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:34

Re: Чехлы на Опель

Сообщение HARITINA » Вчера, 23:16

karina_bogdanova писал(а):Мне нужны чехлы на мой опель, подскажите, где можно посмотреть в ассортименте?


На Маркет ріа посмотрите. У них мы нашли классные авточехлы на свой автомобиль. Менеджерам спасибо, за помощь в выборе и оформлении заказа. Доставка товара пришла в краткие сроки. Чехлы хорошего качества и сели на сиденья отлично.
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