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Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Spatqclorn
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 03:05

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Сообщение Spatqclorn » Сегодня, 03:15

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