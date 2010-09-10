Курсы бухгалтеров для начинающих

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HARITINA
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:34

Курсы бухгалтеров для начинающих

Сообщение HARITINA » Сегодня, 09:08

Подскажите, где можно пройти курсы бухгалтеров для начинающих?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Курсы бухгалтеров для начинающих

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 09:13

Попробуйте освоить дистанционно вместе с "ЕШКО" курсы бухгалтеров для начинающих - https://www.escc.ru/katalog/products/finansy-i-uchet/osnovy-buhgalterskogo-ucheta в течении курса смогла освоить его основную базу. А вначале, можете скачать для себя бесплатный пробный урок и ознакомиться с методикой обучения.
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