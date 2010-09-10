Курсы бухгалтеров для начинающих
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Курсы бухгалтеров для начинающих
Подскажите, где можно пройти курсы бухгалтеров для начинающих?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Курсы бухгалтеров для начинающих
Попробуйте освоить дистанционно вместе с "ЕШКО" курсы бухгалтеров для начинающих - https://www.escc.ru/katalog/products/finansy-i-uchet/osnovy-buhgalterskogo-ucheta в течении курса смогла освоить его основную базу. А вначале, можете скачать для себя бесплатный пробный урок и ознакомиться с методикой обучения.
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