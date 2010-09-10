Сломался рычаг

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Сломался рычаг

Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:45

Привет, у меня появилась проблема, в общем сломался рычаг у меня вчера, и поэтому его нужно заменить, но этого делать я не умею, поэтому мне нужна помощь профессионалов, автомобиль у меня поло если что, так что если вы что то знаете по этому вопросу, пишите.
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