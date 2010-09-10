Сообщение BlackFury » 16 авг 2019, 11:45

Привет, у меня появилась проблема, в общем сломался рычаг у меня вчера, и поэтому его нужно заменить, но этого делать я не умею, поэтому мне нужна помощь профессионалов, автомобиль у меня поло если что, так что если вы что то знаете по этому вопросу, пишите.