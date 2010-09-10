Во что бы интересное поиграть?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Во что бы интересное поиграть?

Сообщение Sumail » Сегодня, 11:46

Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Во что бы интересное поиграть?

Сообщение Dendi1 » 58 минут назад

Ну если тебя интересуют онлайн игры, то могу предложить тебе поиграть в доту, очень увлекательная командная игра, так что если что пиши.
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