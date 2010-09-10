Во что бы интересное поиграть?
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Во что бы интересное поиграть?
Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.
Re: Во что бы интересное поиграть?
Ну если тебя интересуют онлайн игры, то могу предложить тебе поиграть в доту, очень увлекательная командная игра, так что если что пиши.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Во что бы интересное поиграть?
Ну для начала желательно посмотреть обзор, прежде чем начинаете скачивать саму игру. Но хочу вам сказать что обзор мало что значит, нужно пробовать на практике.. Так же могу предложить игровой портал, на котором есть обзор нужной вам игры http://game-blog.ru.net
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