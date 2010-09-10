Во что бы интересное поиграть?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Во что бы интересное поиграть?

Сообщение Sumail » 16 авг 2019, 11:46

Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Во что бы интересное поиграть?

Сообщение Dendi1 » 16 авг 2019, 16:22

Ну если тебя интересуют онлайн игры, то могу предложить тебе поиграть в доту, очень увлекательная командная игра, так что если что пиши.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Во что бы интересное поиграть?

Сообщение oleg2002209 » 18 авг 2019, 00:18

Ну для начала желательно посмотреть обзор, прежде чем начинаете скачивать саму игру. Но хочу вам сказать что обзор мало что значит, нужно пробовать на практике.. Так же могу предложить игровой портал, на котором есть обзор нужной вам игры http://game-blog.ru.net
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Во что бы интересное поиграть?

Сообщение TanyaLoy » 20 минут назад

Sumail писал(а):Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.


Я бы вам посоветовала игровой автомат Люди Икс, очень увлекательный сюжет и потрясающая графика, тем более на портале http://игровые-автоматы-онлайн.com/igrovoj-avtomat-lyudi-iks-x-men-igrat-onlajn-besplatno.html он доступен бесплатно и без регистрации. Правила игры простые, быстро их освоите :D
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