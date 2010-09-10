Сообщение Sumail » 16 авг 2019, 11:46

Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.