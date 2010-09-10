Во что бы интересное поиграть?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Во что бы интересное поиграть?

Сообщение Sumail » 16 авг 2019, 11:46

Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.
Вернуться к началу
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Во что бы интересное поиграть?

Сообщение Dendi1 » 16 авг 2019, 16:22

Ну если тебя интересуют онлайн игры, то могу предложить тебе поиграть в доту, очень увлекательная командная игра, так что если что пиши.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Во что бы интересное поиграть?

Сообщение TanyaLoy » 28 авг 2019, 17:17

Sumail писал(а):Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.


Я бы вам посоветовала игровой автомат Люди Икс, очень увлекательный сюжет и потрясающая графика, тем более на портале http://игровые-автоматы-онлайн.com/igrovoj-avtomat-lyudi-iks-x-men-igrat-onlajn-besplatno.html он доступен бесплатно и без регистрации. Правила игры простые, быстро их освоите :D
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Во что бы интересное поиграть?

Сообщение derigor » Сегодня, 18:07

В игровые автоматы можно поиграть, как вариант) Я сам в последнее время так развлекаюсь, очень интересное времяпрепровождение)
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Во что бы интересное поиграть?

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 18:13

Sumail писал(а):Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.


А онлайн игры вы рассматриваете? Это, на самом деле, даже удобнее, чем компьютерные - не надо ничего скачивать, устанавливать, тем более, если ПК у вас слабый. Просто заходите в браузер и играете. Я несколько месяцев назад нашёл вот этот крутой сайт https://top-cazinoz.net/ с играми, там их очень много, и есть на любую тематику, можно хоть каждый день новую выбирать. Играю теперь только там, так что советую присмотреться, если ищете что-то интересное для себя.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя