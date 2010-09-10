Во что бы интересное поиграть?
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Во что бы интересное поиграть?
Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.
Re: Во что бы интересное поиграть?
Ну если тебя интересуют онлайн игры, то могу предложить тебе поиграть в доту, очень увлекательная командная игра, так что если что пиши.
Re: Во что бы интересное поиграть?
Sumail писал(а):Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.
Я бы вам посоветовала игровой автомат Люди Икс, очень увлекательный сюжет и потрясающая графика, тем более на портале http://игровые-автоматы-онлайн.com/igrovoj-avtomat-lyudi-iks-x-men-igrat-onlajn-besplatno.html он доступен бесплатно и без регистрации. Правила игры простые, быстро их освоите
Re: Во что бы интересное поиграть?
В игровые автоматы можно поиграть, как вариант) Я сам в последнее время так развлекаюсь, очень интересное времяпрепровождение)
Re: Во что бы интересное поиграть?
Sumail писал(а):Ребята, кто во что играет на компьютере? Хотелось бы что-то новое попробовать, интересное, так что давайте советуйте. Только не очень тяжелые игры, так как играю на довольно слабеньком ПК.
А онлайн игры вы рассматриваете? Это, на самом деле, даже удобнее, чем компьютерные - не надо ничего скачивать, устанавливать, тем более, если ПК у вас слабый. Просто заходите в браузер и играете. Я несколько месяцев назад нашёл вот этот крутой сайт https://top-cazinoz.net/ с играми, там их очень много, и есть на любую тематику, можно хоть каждый день новую выбирать. Играю теперь только там, так что советую присмотреться, если ищете что-то интересное для себя.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 176
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Во что бы интересное поиграть?
К сожалению или к счастью на казино больше не заработаешь, так как честные площадки закрылись, а остались мошеннические. Но ничего страшного, так как можно неплохо зарабатывать на ставках, и даже в спорте разбираться необязательно. Вот я делаю ставки по прогнозам, чтобы выбрать каппера достаточно ознакомиться со статьей - https://versii.com/news/415417/ так как здесь полезная информация которая поможет вам выбрать подходящего каппера.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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