Диагностическая крта

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Диагностическая крта

Сообщение Noone » Сегодня, 11:47

Привет, мне нужно оформить карту Осаго, но вот только где можно оформить диагностическую карту для Осаго? не хотят полис открывать. Поэтому буду надеяться на вас, так как вы меня уже не раз выручали из сложной ситуации, и этот случай не станет исключением.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Диагностическая крта

Сообщение Meran » 52 минуты назад

Я не так давно тоже столкнулся с этой темой, благо у меня в городе нашлась компания, которая собственно и предоставила мне диагностическую карту.
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