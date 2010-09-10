Сообщение Noone » Сегодня, 11:47

Привет, мне нужно оформить карту Осаго, но вот только где можно оформить диагностическую карту для Осаго? не хотят полис открывать. Поэтому буду надеяться на вас, так как вы меня уже не раз выручали из сложной ситуации, и этот случай не станет исключением.