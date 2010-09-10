Диагностическая крта

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Диагностическая крта

Сообщение Noone » 16 авг 2019, 11:47

Привет, мне нужно оформить карту Осаго, но вот только где можно оформить диагностическую карту для Осаго? не хотят полис открывать. Поэтому буду надеяться на вас, так как вы меня уже не раз выручали из сложной ситуации, и этот случай не станет исключением.
Вернуться к началу
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Диагностическая крта

Сообщение Meran » 16 авг 2019, 16:29

Я не так давно тоже столкнулся с этой темой, благо у меня в городе нашлась компания, которая собственно и предоставила мне диагностическую карту.
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Диагностическая крта

Сообщение BlackFury » Вчера, 23:25

да, кстати, некоторые страховые даже без техосмотра оформляют, но тут уже все индивидуально, нужно искать, сверять) как вариант, тут https://osago-online.moscow/kalkulyator/ на калькуляторе можете подсчитать что вам более выгодно будет, там список компаний будет, по ним пройдетесь, обзвоните и решите, как лучше поступать
Вернуться к началу
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Диагностическая крта

Сообщение Sumail » Сегодня, 00:29

Спасибо большое!!
Вернуться к началу
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Диагностическая крта

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 00:30

Если вы желаете пройти техосмотр онлайн, то обратитесь к ним autotalon.dk я у них получал диагностическую карту, кстати не буду говорить точно, но мне кажется у менсионера там выгодные условия пр по техосмотру, для них он абсолютно бесплатный, т.е.е если ваш отец пенсионер то на одном ТО уже считайте сэкономили
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя