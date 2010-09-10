Диагностическая крта
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Диагностическая крта
Привет, мне нужно оформить карту Осаго, но вот только где можно оформить диагностическую карту для Осаго? не хотят полис открывать. Поэтому буду надеяться на вас, так как вы меня уже не раз выручали из сложной ситуации, и этот случай не станет исключением.
Re: Диагностическая крта
Я не так давно тоже столкнулся с этой темой, благо у меня в городе нашлась компания, которая собственно и предоставила мне диагностическую карту.
Re: Диагностическая крта
да, кстати, некоторые страховые даже без техосмотра оформляют, но тут уже все индивидуально, нужно искать, сверять) как вариант, тут https://osago-online.moscow/kalkulyator/ на калькуляторе можете подсчитать что вам более выгодно будет, там список компаний будет, по ним пройдетесь, обзвоните и решите, как лучше поступать
Re: Диагностическая крта
Спасибо большое!!
Re: Диагностическая крта
Если вы желаете пройти техосмотр онлайн, то обратитесь к ним autotalon.dk я у них получал диагностическую карту, кстати не буду говорить точно, но мне кажется у менсионера там выгодные условия пр по техосмотру, для них он абсолютно бесплатный, т.е.е если ваш отец пенсионер то на одном ТО уже считайте сэкономили
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