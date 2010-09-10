Сообщение Dendi1 » Сегодня, 00:30

Если вы желаете пройти техосмотр онлайн, то обратитесь к ним autotalon.dk я у них получал диагностическую карту, кстати не буду говорить точно, но мне кажется у менсионера там выгодные условия пр по техосмотру, для них он абсолютно бесплатный, т.е.е если ваш отец пенсионер то на одном ТО уже считайте сэкономили