Диагностическая крта

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Диагностическая крта

Сообщение Meran » 16 авг 2019, 16:29

Я не так давно тоже столкнулся с этой темой, благо у меня в городе нашлась компания, которая собственно и предоставила мне диагностическую карту.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Диагностическая крта

Сообщение BlackFury » 17 авг 2019, 23:25

да, кстати, некоторые страховые даже без техосмотра оформляют, но тут уже все индивидуально, нужно искать, сверять) как вариант, тут https://osago-online.moscow/kalkulyator/ на калькуляторе можете подсчитать что вам более выгодно будет, там список компаний будет, по ним пройдетесь, обзвоните и решите, как лучше поступать
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Диагностическая крта

Сообщение Sumail » 18 авг 2019, 00:29

Спасибо большое!!
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Диагностическая крта

Сообщение Dendi1 » 18 авг 2019, 00:30

Если вы желаете пройти техосмотр онлайн, то обратитесь к ним autotalon.dk я у них получал диагностическую карту, кстати не буду говорить точно, но мне кажется у менсионера там выгодные условия пр по техосмотру, для них он абсолютно бесплатный, т.е.е если ваш отец пенсионер то на одном ТО уже считайте сэкономили
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Диагностическая крта

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 16:10

Добрый день, сейчас на самом деле, никакой проблемы в этом нет, т.к. можно быстро и недорого диагностическую карту онлайн оформить, причём всё официально, так что, если для вас ещё актуален данный вопрос, то рекомендую именно таким способом это делать, если не хотите стоять в очередях, конечно.
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