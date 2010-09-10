Диагностическая крта
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Re: Диагностическая крта
Я не так давно тоже столкнулся с этой темой, благо у меня в городе нашлась компания, которая собственно и предоставила мне диагностическую карту.
Re: Диагностическая крта
да, кстати, некоторые страховые даже без техосмотра оформляют, но тут уже все индивидуально, нужно искать, сверять) как вариант, тут https://osago-online.moscow/kalkulyator/ на калькуляторе можете подсчитать что вам более выгодно будет, там список компаний будет, по ним пройдетесь, обзвоните и решите, как лучше поступать
Re: Диагностическая крта
Спасибо большое!!
Re: Диагностическая крта
Если вы желаете пройти техосмотр онлайн, то обратитесь к ним autotalon.dk я у них получал диагностическую карту, кстати не буду говорить точно, но мне кажется у менсионера там выгодные условия пр по техосмотру, для них он абсолютно бесплатный, т.е.е если ваш отец пенсионер то на одном ТО уже считайте сэкономили
Re: Диагностическая крта
Добрый день, сейчас на самом деле, никакой проблемы в этом нет, т.к. можно быстро и недорого диагностическую карту онлайн оформить, причём всё официально, так что, если для вас ещё актуален данный вопрос, то рекомендую именно таким способом это делать, если не хотите стоять в очередях, конечно.
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