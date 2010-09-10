Краны шаровые
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Краны шаровые
Друзья, у меня не так давно сломался шаровый кран, и теперь очень сложно закручивать воду, если вы знаете где можно приобрести такой кран, дайте мне знать, заранее вам спасибо.
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