Краны шаровые

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Краны шаровые

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 11:49

Друзья, у меня не так давно сломался шаровый кран, и теперь очень сложно закручивать воду, если вы знаете где можно приобрести такой кран, дайте мне знать, заранее вам спасибо.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Краны шаровые

Сообщение oleg2002209 » 48 минут назад

Для начала на мой взгляд вам следовало бы обратиться к интернету, а уже потом спрашивать по форумам, так что желаю вам удачи.
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