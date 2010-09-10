Краны шаровые
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Краны шаровые
Друзья, у меня не так давно сломался шаровый кран, и теперь очень сложно закручивать воду, если вы знаете где можно приобрести такой кран, дайте мне знать, заранее вам спасибо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Краны шаровые
Для начала на мой взгляд вам следовало бы обратиться к интернету, а уже потом спрашивать по форумам, так что желаю вам удачи.
Re: Краны шаровые
Был бы я на вашем месте, я несомненно обращался к этим ребятам ЗАО Альфасервис. Потому как именно там вы сможете приобрести очень качесвтенные шаровые краны по весьма скромным ценам, также стоит отметить качество обслуживания, так что я думаю я вам помог.
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