Краны шаровые

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Краны шаровые

Сообщение Dendi1 » 16 авг 2019, 11:49

Друзья, у меня не так давно сломался шаровый кран, и теперь очень сложно закручивать воду, если вы знаете где можно приобрести такой кран, дайте мне знать, заранее вам спасибо.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Краны шаровые

Сообщение Sumail » 17 авг 2019, 23:35

Был бы я на вашем месте, я несомненно обращался к этим ребятам ЗАО Альфасервис. Потому как именно там вы сможете приобрести очень качесвтенные шаровые краны по весьма скромным ценам, также стоит отметить качество обслуживания, так что я думаю я вам помог.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Краны шаровые

Сообщение Алексей Кобзарь » 23 июн 2020, 16:14

Так, а в чем проблема, ведь сейчас кран можно купить в любом магазине. Совету вам заглянуть в Интернет магазин сантехники Shower5, там вы точно найдете новый кран. Кстати, товары у них качественные, поэтому купленный в этом магазине кран вам точно долго прослужит и не будет нуждаться в ремонте.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Краны шаровые

Сообщение Laca » Сегодня, 18:35

Это да, всегда хочется сделать ремонт раз и забыть об этом на долгие годы.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Краны шаровые

Сообщение Laca » 25 минут назад

Кстати, вспомнила. Мы покупали всё для монтажа отопительной системы в магазине topsantex .
Можете там посмотреть за шаровыми кранами, точно есть такой товар в ассортименте. Нужно вбить в поиск на сайте. Я пробовала - есть там краны разные. Смотря, что вам нужно.
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