Краны шаровые
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Краны шаровые
Друзья, у меня не так давно сломался шаровый кран, и теперь очень сложно закручивать воду, если вы знаете где можно приобрести такой кран, дайте мне знать, заранее вам спасибо.
Re: Краны шаровые
Был бы я на вашем месте, я несомненно обращался к этим ребятам ЗАО Альфасервис. Потому как именно там вы сможете приобрести очень качесвтенные шаровые краны по весьма скромным ценам, также стоит отметить качество обслуживания, так что я думаю я вам помог.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Краны шаровые
Так, а в чем проблема, ведь сейчас кран можно купить в любом магазине. Совету вам заглянуть в Интернет магазин сантехники Shower5, там вы точно найдете новый кран. Кстати, товары у них качественные, поэтому купленный в этом магазине кран вам точно долго прослужит и не будет нуждаться в ремонте.
Re: Краны шаровые
Это да, всегда хочется сделать ремонт раз и забыть об этом на долгие годы.
Re: Краны шаровые
Кстати, вспомнила. Мы покупали всё для монтажа отопительной системы в магазине topsantex .
Можете там посмотреть за шаровыми кранами, точно есть такой товар в ассортименте. Нужно вбить в поиск на сайте. Я пробовала - есть там краны разные. Смотря, что вам нужно.
Можете там посмотреть за шаровыми кранами, точно есть такой товар в ассортименте. Нужно вбить в поиск на сайте. Я пробовала - есть там краны разные. Смотря, что вам нужно.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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