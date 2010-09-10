Где можно купить косметику?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Где можно купить косметику?

Сообщение Meran » Сегодня, 11:49

Девочки. напишите, пожалуйста, какая косметика сейчас считается хорошей? Какой косметикой пользуетесь и где делаете покупки? Пользовалась лореалью, но что-то последнее время у меня кожа на лице шелушиться начала, и зудит.
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