Сообщение Meran » Сегодня, 11:49

Девочки. напишите, пожалуйста, какая косметика сейчас считается хорошей? Какой косметикой пользуетесь и где делаете покупки? Пользовалась лореалью, но что-то последнее время у меня кожа на лице шелушиться начала, и зудит.