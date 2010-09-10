Где можно купить косметику?
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Где можно купить косметику?
Девочки. напишите, пожалуйста, какая косметика сейчас считается хорошей? Какой косметикой пользуетесь и где делаете покупки? Пользовалась лореалью, но что-то последнее время у меня кожа на лице шелушиться начала, и зудит.
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