Где можно купить косметику?
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Где можно купить косметику?
Девочки. напишите, пожалуйста, какая косметика сейчас считается хорошей? Какой косметикой пользуетесь и где делаете покупки? Пользовалась лореалью, но что-то последнее время у меня кожа на лице шелушиться начала, и зудит.
Re: Где можно купить косметику?
У нас косметика продается на каждом углу, уж не знаю какая она качественная, но все же, думаю у вас тоже где-то продается в городе.
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