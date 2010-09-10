Где можно купить косметику?
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Где можно купить косметику?
Девочки. напишите, пожалуйста, какая косметика сейчас считается хорошей? Какой косметикой пользуетесь и где делаете покупки? Пользовалась лореалью, но что-то последнее время у меня кожа на лице шелушиться начала, и зудит.
Re: Где можно купить косметику?
У нас косметика продается на каждом углу, уж не знаю какая она качественная, но все же, думаю у вас тоже где-то продается в городе.
Re: Где можно купить косметику?
Могу вам посоветовать косметику, которая производит pioncrimea.ru. Можете создать свой косметологический кабинет Пион Симферополь. По эффективности ничем не уступает от гораздо популярных компаний, при этом стоит на порядок дешевле. Я уже третий год использую, результатом довольна. Косметика кожу хорошо увлажняет, защищает от появления морщин.
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