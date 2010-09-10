Где можно купить косметику?
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Где можно купить косметику?
Девочки. напишите, пожалуйста, какая косметика сейчас считается хорошей? Какой косметикой пользуетесь и где делаете покупки? Пользовалась лореалью, но что-то последнее время у меня кожа на лице шелушиться начала, и зудит.
Re: Где можно купить косметику?
У нас косметика продается на каждом углу, уж не знаю какая она качественная, но все же, думаю у вас тоже где-то продается в городе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Где можно купить косметику?
Сейчас многие бренды гоняться за своими покупателями и забывают о качестве товара. Поэтому косметику выбирайте внимательно, чтобы не купить подделку. Я настолько люблю настоящую косметику, что покупаю сейчас только такую https://www.lunifera.ru/nabor-po-uhodu- ... r-kit.html Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Starter Kit. Данный набор подходит под любую кожу и улучшает ее внешний вид буквально за пару применений.
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