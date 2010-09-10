Термосумка

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Термосумка

Сообщение oleg2002209 » 16 авг 2019, 11:51

Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился сервис, который занимается продажей качественных термосумок. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много.Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Термосумка

Сообщение Sumail » 16 авг 2019, 16:07

Ну вы и вопрос задали, в наше время такую термосумку можно купить во многих магазинах, в том же интернете можете поискать.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Термосумка

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 00:00

Я понял ваш вопрос, и у меня есть решение. Так как не так давно тоже решил приобрести себе термосумку, и лично я спустя очень долгого провождения в интеренете нашел решение здесь https://www.medmag.ru/index.php?productID=1865 Они предоставляют очень большой выбор термосусок по весьма доступным ценам, да и качество обслуживания там на высшем уровне.
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