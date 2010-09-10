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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 29 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Подскажите Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 13:37 Всем привет. В моей коллекции наград не хватает только медалей ФСБ, и пока я решила просмотреть как можно больше статей в интернете и отзывов, которые посвящены разным торговым площадкам. Здесь https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... b-fsb.html можно оформить сразу доставку в несколько кликов мышкой. Скажите, приходилось ли кому-то из вас заказывать награды в интернете? Если да, то прошу обязательно отписаться и поделиться историями из жизни о том, как всё прошло, а то мне как новичку очень сложно вот так взять и сориентироваться. Вернуться к началу

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