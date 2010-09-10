ЭЛЕК: судовой кабель, судовая электротехника с РРР, РМРС
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ЭЛЕК: судовой кабель, судовая электротехника с РРР, РМРС
Завод, который располагается по адресу elekspb ru производит материалы, электрооборудование для судостроения, ремонта Сюда относят и автоматизированные системы разной конфигурации, включая <a href=elekspb ru/%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c/%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c/%d0%ba%d0%bd%d1%80%d0%ba/>кнрк расшифровка</a> Опытные и компетентные специалисты отличаются бесценными знаниями в данной области, занимаются производством нестандартных заказов - это позволило разработать уникальные технологические решения
Вашему вниманию предлагаются следующие варианты:
1 Силовые гидроцилиндры, которые необходимы для берегового, морского использования
2 Гидравлическое оборудование монтажа, имеющееся практическое использование на судостроительном заводе
3 Системы перемещения крупных объектов
4 Профессиональный инструмент, который необходим для судостроительных предприятий
5 Если выберете данную организацию, то сможете рассчитывать на следующее:
6 Получение качественной продукции, которая разработана по международному стандарту
7 Персональный менеджер – он согласует все этапы создания проекта
8 Гарантии на продукцию
Вашему вниманию предлагаются следующие варианты:
1 Силовые гидроцилиндры, которые необходимы для берегового, морского использования
2 Гидравлическое оборудование монтажа, имеющееся практическое использование на судостроительном заводе
3 Системы перемещения крупных объектов
4 Профессиональный инструмент, который необходим для судостроительных предприятий
5 Если выберете данную организацию, то сможете рассчитывать на следующее:
6 Получение качественной продукции, которая разработана по международному стандарту
7 Персональный менеджер – он согласует все этапы создания проекта
8 Гарантии на продукцию
1 сообщение • Страница 1 из 1
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