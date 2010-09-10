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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Медали

Сообщение Мастер. » Сегодня, 15:24

Добрый день. Как по мне, то ордена и знаки обязательно стоит покупать с доставкой на дом, чтобы по почте привозили выбранные экземпляры. Я стала очень внимательно просматривать в интернете отзывы о торговых площадках и тут https://voenmag.ru/catalog/ordena-i-znaki нашла в разделе из бюджетной ценовой категории ордена и знаки. А вы как считаете, стоит ли отдавать предпочтение сотрудничеству с незнакомым сайтом или лучше будет просмотреть для начала отзывы, а потом уже только – действовать? Буду вам благодарна за любые ответы, тем является актуальной для меня.
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