Паллеты
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Паллеты
В какого поставщика лучше произвести оптовую закупку паллет?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Паллеты
Мне нравится сотрудничать только с компанией «Паллет» . Они уже давно зарекомендовали себя как надежного поставщика. Все паллеты у них качественного производства и достаточно прочные. Как только у меня появляется потребность в их услугах, так сразу обращаюсь к ним. Стоимость вполне приемлемая на любой вид товара. Рекомендую с ними сотрудничать, будете довольны своим заказом.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость