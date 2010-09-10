Паллеты

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Паллеты

Сообщение РусланР » 19 авг 2019, 08:35

В какого поставщика лучше произвести оптовую закупку паллет?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Паллеты

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 21:23

Мне нравится сотрудничать только с компанией «Паллет» . Они уже давно зарекомендовали себя как надежного поставщика. Все паллеты у них качественного производства и достаточно прочные. Как только у меня появляется потребность в их услугах, так сразу обращаюсь к ним. Стоимость вполне приемлемая на любой вид товара. Рекомендую с ними сотрудничать, будете довольны своим заказом.
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