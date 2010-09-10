Духовой шкаф

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Духовой шкаф

Сообщение Аделаида Значко » 36 минут назад

Какую духовку лучше выбрать? Кто в них разбирается? Сейчас выбираю себе духовку, потому что старая сломалась. А выбор из новых моделей просто огромен. Да и производителей много разных. Читаю более подробное описание духовых шкафов на сайте магазина MoykiPlus, там вроде цены более адекватные. Да и раньше у них уже сантехнику заказывали — качеством товара и, в целом, обслуживанием остались довольны. В общем, если кто-то поделится собственным опытом по духовкам — буду благодарна!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя