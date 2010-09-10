Духовой шкаф
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Духовой шкаф
Какую духовку лучше выбрать? Кто в них разбирается? Сейчас выбираю себе духовку, потому что старая сломалась. А выбор из новых моделей просто огромен. Да и производителей много разных. Читаю более подробное описание духовых шкафов на сайте магазина MoykiPlus, там вроде цены более адекватные. Да и раньше у них уже сантехнику заказывали — качеством товара и, в целом, обслуживанием остались довольны. В общем, если кто-то поделится собственным опытом по духовкам — буду благодарна!
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